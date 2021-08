Oltre 1300 positivi al Covid a Trapani, piano d'emergenza dell'Asp

Aumentano i positivi ma l’Asp di Trapani ha già pronto il piano di pronto intervento. Se dovessero aumentare ancora le persone colpite dal Covid, saranno aumentati i posti letto.

«In provincia c’è una ripresa dei contagi così come in tutta la Sicilia. Abbiamo 1300 positivi –afferma Paolo Zappalà, commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale - , stanno aumentando anche le persone che hanno bisogno di cure ospedaliere. Vista questa situazione, abbiamo predisposto un piano, che è stato illustrato ai sindaci, che possa essere modulare rispetto al bisogno in proporzione alla curva dei contagi e all’andamento della pandemia. Siamo pronti ad allestite nuove aree Covid, cercando di salvaguardare al massimo tutte le attività non Covid dei nostri ospedali».

Il confronto tra i sindaci della provincia e i responsabili dell’Asp è avvenuto a palazzo d’Alì dopo che Tranchida ha convocato la Conferenza dei Sindaci.

