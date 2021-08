A Marsala la polizia municipale ha scoperto quattro gestori di parcheggi abusivi, ai quali è stata comminata una multa. Secondo gli accertamenti dei vigili, ospitavano le auto dei turisti in aree trasformate impropriamente in parcheggi nell’area di riserva dello Stagnone. Uno dei quattro aveva precedenti dello stesso tipo. Una parte delle aree adibite a parcheggi in precedenza erano terreni agricoli.

