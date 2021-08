Marsala, positivo al Covid esce di casa: denunciato

Un uomo marsalese di 37 anni è stato denunciato dai carabinieri di Marsala per essere uscito da casa nonostante risultasse positivo al Coronavirus.

L'uomo si trovava in isolamento fiduciario nella propria abitazione dai primi giorni del mese di agosto proprio perché positivo al Covid. Quando i sanitari sono arrivati per un controllo domiciliare e un tampone di verifica, non hanno trovato il 37enne in casa.

Al suo rientro, dopo l'allontanamento arbitrario, ha trovato i carabinieri ad attenderlo. Saranno eseguiti accertamenti sui luoghi e le persone frequentate in quel lasso temporale dal 37enne, che intanto è stato denunciato.

