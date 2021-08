Afferra la moglie per i capelli e la picchia, divieto di avvicinamento per un 55enne di Castelvetrano

I carabinieri di Marinella di Selinunte hanno notificato ad un 55enne di Castelvetrano un'ordinanza di applicazione di misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.

L'uomo maltrattava sia fisicamente che psicologicamente la moglie. Durante uno degli ultimi episodi, dopo una lite e in presenza di testimoni, il 55enne avrebbe afferrato la donna per i capelli colpendola ripetutamente al volto e al corpo con schiaffi. In quell'occasione, la vittima finì in ospedale dove le fu riscontrato un politrauma contusivo da aggressione e percosse.

I fatti risalgono agli ultimi giorni del mese di luglio, quando il 55enne venne deferito in stato di libertà. Il divieto di avvicinamento scaturisce da un’apposita richiesta avanzata dai Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano.

© Riproduzione riservata