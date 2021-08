Porto di Trapani, l'estate non ferma i lavori ma mancano le materie prime

Continuano incessanti i lavori al porto di Trapani. Tanti sono i cantieri aperti ma il principale rimane quello che vede il «Trapani Cruise – RoRo Terminal» in ristrutturazione. Un’opera in linea con quelle già fatte in passato e che permette alla città di Trapani di rapportarsi con i migliori mercati.

«Non avremo neppure un giorno di ritardo e inaugureremo la stazione marittima entro la fine del prossimo mese, alla naturale scadenza contrattuale - afferma Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale -. Il contratto sottoscritto, infatti, prevede che l’impresa consegni la stazione marittima, riqualificata, entro settembre». Le prime ipotesi erano di anticipare. Le difficoltà, però, sono aumentate.

«Lavorando a ritmi sostenuti, però, eravamo riusciti ad anticipare a luglio la conclusione dei lavori, in tempo per la stagione estiva. Poi, non certo per responsabilità dell’Authority o della ditta, abbiamo dovuto fare i conti con i ritardi nel reperimento di alcune materie prime frutto di un’inaccettabile corsa inflazionistica al rialzo dei prezzi, e il nostro ritmo ha subito un rallentamento».

