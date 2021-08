Castellammare del Golfo, da lunedì via alle Ztl: ecco la mappa delle zone

Lunedì 9 agosto Castellammare del Golfo darà il via alle Ztl in città. La zona a traffico limitato sarà in vigore tutti i giorni fino al 31 agosto dalle ore 21 alle ore 3 in viale Zangara, Cala marina, nella ztl nord che comprende l’area urbana a nord di via Marconi, corso Mattarella e via Canale Vecchio. Ancora, la ztl sud, cioè l’area compresa tra corso B. Mattarella, via Canale Vecchio, corso Garibaldi, via Quintino Sella e via Via Como.

Anche nel quartiere Madrice la ztl è in funzione dalle ore 21 alle 3 ed in zona largo castello è attiva tutti i giorni sempre dalle ore 21 alle 3 per tutto il mese di agosto.

Dal giorno 1 e fino al 30 settembre, le ztl saranno attive in queste arterie solo il venerdì, sabato e domenica.

Nel quartiere Chiusa (zona rosa) limitazioni di accesso attive tutti i giorni per tutto il giorno come nel borgo di Scopello (bianco) dove la ztl è attiva tutti i giorni, tutto il giorno, fino al 31 ottobre.

Fanno eccezione alcuni assi viari strategici, “vie di transito” costituite da: via G. Marconi, via Alberto Mario, Via Giacomo Medici, via Peppino Impastato, via Navarra (da via Marsala a via Canale Vecchio), via Canale Vecchio (da via Navarra a via Roma) e via Roma per le quali è consentito il transito a tutti i mezzi durante tutto l’orario di vigenza delle ZTL. Su dette vie la sosta resta regolata dall’apposita segnaletica verticale e orizzontale.

Le zone a traffico limitato in vigore da lunedì sono visionabili nella web app all’indirizzo https://arcg.is/1bbbGe

Oltre ai pass di transito e sosta (Pass TS), pass di transito (Pass T) e pass per motocicli (Pass M), sono previsti anche i pass per veicoli elettrici (Pass E) che consentono il transito e la sosta in tutte le ZTL.

Per i residenti e proprietari di abitazioni, nonché titolari di attività, è possibile confermare il pass senza pagamento per le vie ancora previste come zone a traffico limitato o richiederlo ex novo alla polizia municipale con istanza in bollo al protocollo di corso Bernardo Mattarella o pec all’indirizzo comune.castellammare.tp@pec.it , con successiva consegna del bollo (10 euro per ogni nuovo pass da versare alla polizia municipale per diritti di segreteria).

Quindi in dettaglio le ztl indicate con colorazione diversa, che sarà uguale a quella del pass sono:

CALA MARINA ZTL4 (AZZURRA): tutti i giorni dalle 21 alle 3.

LARGO CASTELLO ZTL2 (ARANCIONE): tutti i giorni dalle ore 21 alle 3

ZTL MADRICE ZTL2 (VIOLA): (via Puccini, T. Buffa, Sarcona, Costamante, Carollo, Arco Florio, Re Federico, Salvato, Piazza Barone Alliata, Piazza Madrice, Via Arciprete, Via Arciprete Militello e Vicolo Timpa) tutti i giorni dalle ore 21 alle 3 (a settembre solo dal venerdì alla domenica).

ZTL 3 QUARTIERE CHIUSA (ZONA ROSA) limitazioni di accesso attive tutti i giorni per tutto il giorno.

ZTL 1 NORD (ROSSA -area urbana a nord di via Marconi, corso Mattarella, via canale vecchio (escluse le zone azzurra, arancione e viola e rosa (quartiere chiusa): tutti i giorni dalle ore 21 alle 3.

ZTL 3 SUD (BLU - Area compresa tra corso B. Mattarella, via Canale Vecchio, corso Garibaldi, via Quintino Sella e via Via Como, dalle ore 21 alle 3(a settembre solo dal venerdì alla domenica).

ZTL5 SCOPELLO (BIANCO) fino al 31 ottobre accesso limitato tutti i giorni per tutto il giorno. Baglio ex Isonzo: area pedonale tutto l’anno.

Aggiudicata anche la gara per il servizio di bus navetta che partirà in settimana.

