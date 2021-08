San Vito, ubriaco per strada disturba i passanti e aggredisce i carabinieri: arrestato

Un giovane ericino di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, G.V., è noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia.

I carabinieri, durante un servizio, hanno trovato il 24enne, in evidente stato di ubriachezza, mentre disturbava i passanti vicino via Marina. Al momento del controllo, il giovane si è scagliato contro i militari senza motivo, colpendoli con calci, pugni e spintoni. In breve è stato bloccato e arrestato.

Il giudizio direttissimo di stamattina ha convalidato l'arresto con l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

