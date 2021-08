Justin Messina, 17 anni, di Trapani, rimasto gravemente ferito lo scorso 18 luglio in un incidente stradale, è morto nell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Il ragazzo viaggiava, come passeggero, in sella ad una moto, condotta da Matteo Lombardo di 37 anni, morto sul colpo. La moto è andata a sbattere contro il muro di cinta di un’attività commerciale in via Michele Amari a Trapani.

