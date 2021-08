Trapani, incontro tra sindacati e Prefettura: priorità alla ripartenza della scuola

"E' stato un incontro proficuo, continua l'importante sinergia che da sempre caratterizza il rapporto fra la Prefettura e le parti sociali, perchè sui tanti temi cruciali per il territorio, il dialogo e la concertazione sono fondamentali". Ad affermarlo dopo l’incontro in Prefettura a Trapani con il prefetto Filippina Cocuzza, sono la segretaria generale Cgil Trapani Liria Canzoneri, il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e territoriale Palermo Trapani Massimo Santoro e il segretario generale Uil Trapani Eugenio Tumbarello.

"Prendiamo atto - hanno aggiunto - della disponibilità mostrata dal Prefetto Cocuzza, i temi caldi sono tanti. Viviamo un momento delicato dal punto di vista sociale ed economico. La crisi del territorio rischia di agevolare la criminalità organizzata sempre interessata a infiltrarsi in tanti settori cruciali per l’economia trapanese, serve massima attenzione. Il dialogo resterà aperto sui tanti temi prioritari del territorio fra cui l’agricoltura, economia, disagio sociale ed economico, tutela dell’ambiente. Si partirà dalla scuola per la quale si prevede un incontro già alla fine di questo mese per una 'ripartenza sicura'. Siamo certi che insieme possiamo affrontare le tante vertenze in cui dovremo impegnarci nei prossimi mesi per la tutela dei lavoratori, per contrastare il lavoro nero e l'illegalità e per poter far ripartire in sicurezza la nostra economia".

