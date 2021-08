Immigrazione clandestina nel Trapanese: arrestati 11 tunisini, 2 arrivati in kayak

Sono stati arrestati 11 tunisini arrivati a Pantelleria in questi giorni, tra cui due intercettati al largo dell’isola a bordo di un kayak.

Entrambi sono stati arrestati per immigrazione clandestina dalla Squadra Mobile di Trapani sabato scorso, in seguito agli accertamenti, svolti in collaborazione con la Polizia scientifica e dell’ufficio immigrazione, i due sono stati identificati, nonostante in precedenti occasioni avessero fornito diversi alias. Sull'isola in questi giorni sono arrivate diverse decine di migranti, sospinti dalle condizioni metereologiche favorevoli.

Tra questi, 9 sono stati arrestati dai carabinieri di Trapani nei primi 5 giorni di agosto. Il periodo estivo è quello maggiormente interessato dagli sbarchi di migranti in Sicilia e negli ultimi giorni in fenomeno ha interessato anche l'isola di Pantelleria e le Egadi. Si intensificano quini in controlli dei carabinieri per scovare clandestini tra le persone sbarcate.

Sono 9 i clandestini tratti in arresto da Carabinieri della provincia di Trapani gravati già da provvedimenti di espulsione emessi da varie Prefetture d’Italia o che, al termine degli accertamenti AFIS eseguiti presso il centro di permanenza e rimpatri di Contrada Milo, tentano di fare un reingresso illegale su territorio nazionale.

Le persone arrestate sono al momento trattenute al centro di accoglienza di Contrada Milo in attesa di definizione dei provvedimenti amministrativi per la successiva espulsione dal territorio nazionale.

