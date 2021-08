Pesce decongelato venduto come fresco, multato un ambulante al porto di Trapani

Sequestrati più di 22 chili di prodotti ittici, tra cui calamari, gamberi e sogliole, decongelati nelle acque del porto peschereccio di Trapani e commercializzati come freschi ed appena pescati da un venditore ambulante operante nel Comune di Salemi, in violazione delle minime condizioni e requisiti igienico sanitari da rispettare.

Militari della Guardia Costiera hanno individuato un venditore ambulante proprio nel momento della consegna del prodotto al titolare di un centro di ritrovo per bambini (ludoteca) nel Comune di Salemi, che lo aveva appena acquistato come fresco, ignaro delle numerose violazioni commesse dal fornitore. Il pesce è stato sequestrato e il commerciante denunciato per il reato detenzione e vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

