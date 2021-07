Sbarco di migranti tra i bagnanti a Pantelleria: "Si sono tuffati in mare e sono arrivati sull'isola"

Sbarco di migranti tra i bagnanti oggi a Pantelleria, nei pressi di cala Nikà. A raccontare l'episodio, un lettore di gds.it che ha inviato all'indirizzo redazioneweb@gds.it anche la foto dell'imbarcazione utilizzata.

"Eravamo tranquilli sugli scogli a prendere il sole - racconta Ermanno Lo Cascio - quando a un tratto vediamo arrivare questo gommone verso di noi, sempre più vicino. Poi troppo vicino... Lì abbiamo capito si trattasse di uno sbarco. Sul gommone vi erano a bordo all'incirca 15 migranti: sono arrivati rapidamente verso la costa, per poi tuffarsi in acqua e abbandonare il gommone. In meno di 10 minuti erano tutti già verso l'entroterra, sulla perimetrale dell'isola in direzione Scauri".

"Erano perlopiù giovani - ha aggiunto il lettore - direi tutti uomini. Nessuno sembrava esausto o necessitante di primo soccorso. Sono stati rapidi e "discreti" nel senso che non hanno interagito in alcun modo con i 'turisti-spettatori'. Il gommone è stato poi recuperato da alcuni turisti e disposto sullo scivolo della cala (come si vede nella foto), onde evitare andasse in balia delle correnti. Altri si sono preoccupati di informare le autorità".

