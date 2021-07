Trapani, Gabriele Paci è il nuovo procuratore capo

Gabriele Paci è il nuovo procuratore capo di Trapani. Lo ha nominato il Plenum del Consiglio superiore della magistratura. L'attuale procuratore aggiunto di Caltanissetta ha ottenuto 16 voti contro i quattro dell'altro candidato, Palmeri. Tre consiglieri si sono astenuti. Paci subentra ad Alfredo Morvillo. Il posto era vacante dal 29 maggio del 2020.

Nella sua carriera Paci ha prestato servizio da sostituto procuratore della Dda di Palermo, dal 2002 al 2009 alla Procura di Perugia e poi il rientro in Sicilia, alla Dda di Caltanissetta, in cui successivamente è stato nominato procuratore aggiunto. Tra le indagini svolte in questi anni, oltre ai blitz di mafia sui Rinzivillo, ci sono le inchieste sul magistrato Silvana Saguto, ex presidente del Tribunale misure di prevenzione di Palermo, ed il 'paladino della legalita'' Antonello Montante, capo della Confindustria siciliana che, scalando il mondo dell'antimafia, aveva creato un network del malaffare. La Procura siciliana è attualmente diretta dal procuratore aggiunto Maurizio Agnello, 'facente funzioni' di capo dell'ufficio dal maggio 2020, dopo il pensionamento anticipato del procuratore Alfredo.

