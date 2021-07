Marsala, ristorante chiuso alla Riserva dello Stagnone, sit-in di protesta di 15 dipendenti

I quindici dipendenti del ristorante "Assud" di Marsala, chiuso dal Comune la sera dello scorso 11 luglio per l'assenza di una autorizzazione che secondo il titolare, l'ex consigliere provinciale Ignazio Passalacqua, "non è dovuta" e della quale "nessun'altro ristorante della zona di pre-riserva dello Stagnone è in possesso", terranno un sit-in di protesta venerdì prossimo, dalle 10.30 alle 13, davanti la Prefettura di Trapani.

Il ristorante e' in contrada Spagnola, di fronte l'imbarcadero "storico" per l'isola di Mothia. Al fianco del ristoratore e dei dipendenti si è schierata la Filcams Cgil, il cui segretario provinciale, Anselmo Gandolfo, dichiara: "La chiusura del ristorante Assud sta comportando un danno economico ai dipendenti e al territorio. Dopo un lungo periodo di inattività, dovuta all'emergenza sanitaria, i lavoratori e gestori delle attività puntavano sull'attività stagionale per la ripresa economica".

Il segretario della Filcams Cgil ha chiesto l'istituzione di un tavolo in Prefettura tra il Comune di Marsala, il Libero Consorzio di Trapani (ex Provincia), ente gestore della Riserva dello Stagnone, lo stesso sindacato e i gestori del ristorante. "È obbligo morale di tutti - afferma Gandolfo - intervenire per individuare possibili soluzioni volte a garantire, in questa fase economica cosi' delicata, la continuità occupazionale alle lavoratrici e ai lavoratori".

Il ristorante è stato chiuso dai vigili urbani, sulla base di un provvedimento del Suap di Marsala, lo scorso 11 luglio, intorno alle 19.30, quando ai tavoli c'erano già diversi clienti arrivati per cenare assistendo in tv alla finale dei campionati europei di calcio Inghilterra-Italia.

