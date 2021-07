Incendi in Sicilia, il vescovo di Trapani: "Pene severe per questo vandalismo suicida"

Giornata segnata dagli incendi, quella di ieri, tra Palermo e Trapani. Vaste zone di boschi sono state distrutte dalle fiamme che, in alcuni casi, hanno anche minacciato delle abitazioni. Sulla questione è intervenuto il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, che invita ad usare pene severe per i vandali che appiccano gli incendi.

"Di fronte a questi fatti i cittadini di buona volontà e le istituzioni sperimentano l'impotenza delle parole, delle esortazioni e dell' indignazione - ha detto il vescovo -. Dopo aver considerato il ruolo del vento di scirocco la coscienza popolare si ferma, incredula e arrabbiata, di fronte a questo vandalismo suicida che merita le più severe pene prevedibili nell'ordinamento penale del nostro paese e dell'ordinamento europeo e internazionale".

"Il dovere di proteggere - aggiunge - non incombe solo sulla nostra comunità locale ma chiama in causa il paese e l'Europa perchè i fenomeni che danneggiano Erice, come ogni attentato alla creazione nel nostro territorio, danneggiano l'intero pianeta. I bambini che nascono oggi, la festa di Sant'Anna ce li ricorda, e le generazioni del nuovo millennio troveranno i frutti di una politica locale e globale che volta pagina e persegue l'obiettivo della protezione del territorio non solo in occasione di emergenze stagionali che producono disastri non stagionali?".

"Le feste patronali che festeggeremo in Diocesi nelle prossime settimane provocano tutti noi nella coerenza della fede e nel coraggio lungimirante di nuovi stili di vita di convivenza civile", conclude

Ad Erice le fiamme hanno anche raggiunto la costa nella zona di Bonagia, danneggiando una villetta e minacciando alcune case. I danni, ancora da quantificare, sono ingenti. I mezzi aerei sono intervenuti ieri mattina anche spegnere il rogo divampato ieri nella zona tra Partinico e Trappeto; le fiamme hanno lambito diverse villette sulla strada statale 187. Sono intervenute decine di squadre di vigili del fuoco e forestali. Altri roghi sono stati segnalati in Sicilia nei monti Sicani e ad Alcamo nel Trapanese.

