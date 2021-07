Carenze igieniche al carcere Cerulli di Trapani, Uilpa: "Interventi necessari"

Il sindacato Uilpa Polizia penitenziaria segnala ancora una volta la totale assenza di igiene e salubrità nei luoghi di lavoro all’interno della struttura penitenziaria del Pietro Cerulli.

Lo fa con una nota indirizzata non solo alla direzione della casa circondariale ma anche al Dap e all’Asp. «La situazione è a dir poco mortificante per il personale di polizia che opera nei reparti detentivi, anche in considerazione del periodo di grave emergenza sanitaria a causa del Covid-19. È scandaloso che, a fronte di protocolli sanitari diramati dall’assessorato regionale alla Salute, assistere alla totale assenza nell’applicazione degli stessi. Ci riferiamo alla fatiscenza dei reparti detentivi rappresentata da una moltitudine di segnalazioni, rafforzate da relazioni di servizio dei lavoratori, che operano nelle trincee carcerarie in condizioni disumane».

