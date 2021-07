Custonaci, si rifiuta di uscire da casa di conoscenti e aggredisce i carabinieri: arrestato

Un uomo cinquantenne è stato arrestato dai carabinieri di Custonaci per aver molestato alcuni conoscenti e aver poi aggredito con spintoni i militari intervenuti.

In particolare, durante un controllo, i carabinieri si sono recati presso l'abitazione di una cittadina che aveva lamentato la presenza di un conoscente di famiglia in casa, il quale, entrato con una scusa, si rifiutava di andare via. La situazione aveva messo in allarme la signora, che ha pertanto richiesto l'intervento dei carabinieri.

Una volta giunti all'interno della casa, i militari sono stati minacciati dal 51enne che inveiva contro di loro rifiutandosi di fornire le sue generalità. Inoltre, mentre i carabinieri cercavano di comprendere la dinamica dei fatti dai proprietari di casa, l’uomo è andato in escandescenza spintonando violentemente i militari operanti. Il 51enne ha mantenuto un comportamento violento anche all'interno degli Uffici della Stazione dove ha più volte interrotto lo svolgimento delle attività di polizia giudiziaria dei militari.

Pertanto, concluse le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto e ristretto nella sua abitazione a disposizione della competente Autorità Giudiziaria che in sede di rito direttissimo ha applicato la misura cautela re dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per 2 volte alla settimana.

