Nuove regole al cimitero di Trapani, loculi per coniugi per favorire il ricongiungimento

Cambiare il regolamento per migliorare il ricongiungimento dei coniugi e dei conviventi per il Cimitero comunale. Questo è l’obiettivo della I Commissione consiliare, presieduta dal consigliere Massimo Toscano Pecorella, che ha accolto le istanze dei cittadini che hanno riscontrato la necessità di integrare l’attuale regolamento dei Servizi Cimiteriali, soprattutto nell’articolo 48 che prevedeva il ricongiungimento dei coniugi e dei conviventi, proponendo delle proprie aggiunte.

«Approfittando di tali segnalazioni – afferma il presidente a nome della Commissione - , si è deciso di ampliare e trattare ulteriori aspetti relativi all’attuale stato in cui versa il cimitero della città nonché sui regolamenti che lo disciplinano. In particolare, a seguito degli incontri trattenuti presso gli uffici competenti e con le proposte in atto dell’amministrazione, le superiori e ulteriori necessità hanno trovato accoglimento preliminare e sono in via di accertamento e sviluppo».

Nel caso specifico, la I Commissione ha iniziato a lavorare prevedendo la possibilità ai coniugi o conviventi superstiti di poter acquistare il loculo attiguo non solo all’atto della tumulazione (come precedentemente previsto) ma «in qualsiasi momento».

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE