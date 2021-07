Matteo Messina Denaro è diventato nonno: il bambino non porterà il suo nome

Matteo Messina Denaro è diventato nonno. Undici giorni fa, la figlia Lorenza Alagna ha partorito un bimbo avuto dal compagno che non porterà il nome del nonno. Una decisione che la figlia Lorenza non ha esitato a prendere, così come quella di andare via dalla casa della nonna paterna e di cambiare cognome.

"Quanto vorrei l’affetto di una persona e purtroppo questa persona non è presente al mio fianco e non sarà mai presente per colpa del destino...", aveva scritto su Facebook tempo fa riferendosi al papà.

La stessa Lorenza, al Tg 2, dietro le serrande abbassate della sua abitazione aveva detto: "Non voglio rilasciare interviste, non voglio stare sotto i riflettori. Basta. Io sono una ragazza normalissima come tutte le altre. Voglio essere lasciata in pace. Dovete fare finta che io non esisto".

