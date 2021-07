Beni rubati e banconote false, denunciata una coppia a Pantelleria

Introduzione nello Stato di monete falsificate e ricettazione. Sono queste le accuse che hanno portato i carabinieri di Pantelleria a denunciato B.G. e L.A., entrambi panteschi rispettivamente di 26 e 29 anni e gravati da precedenti di polizia.

La coppia è stata fermata durante un posto di controllo ordinario, in cui i carabinieri hanno notato alcune banconote nel portafogli della donna, che hanno attirato la loro attenzione, in particolare una banconota da 20 euro e una da 50. Da accertamenti è venuto fuori che si trattava di banconote contraffatte.

Inoltre, una perquisizione in casa della coppia ha evidenziato la presenza di altre quattro banconote da 20 euro contraffatte, della stessa tipologia idi quelle già sequestrate. In casa dei due erano presenti anche numerosi oggetti sottratti da un albergo dell’isola nel mese di febbraio: si tratta di mini frigo bar, 8 televisori, fornetti tostapane, motori per piscina, macchinette per caffè e un climatizzatore con split.

I beni illecitamente detenuti sono stati restituiti all’avente diritto mentre le banconote saranno sottoposte ad ulteriori accertamenti ed analisi di laboratorio .

