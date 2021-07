Incidente a Misiliscemi: si schianta con l'auto contro un pilastro, 31enne gravemente ferito alle gambe

Un automobilista di 31 anni, G. D.M. è rimasto gravemente ferito alle gambe in un incidente stradale accaduto questo pomeriggio lungo la Strada Statale 115. Il giovane guidava una Alfa Romeo 147 che da Marsala procedeva in direzione Trapani.

L’auto è uscita fuori strada, per cause ancora in corso di accertamento, all’altezza di Rocche Draele, nel comune di Misiliscemi, schiantandosi contro il pilastro in cemento armato di un cancello che si apre sulla statale. Soccorso da automobilisti di passaggio il giovane è apparso subito in grave condizioni.

Personale del 118 intervenuto ha rilevato diverse fratture agli arti inferiori e dopo aver stabilizzato il ferito lo ha trasportato all’ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani in codice Rosso. Una squadra della polizia municipale di Trapani sta operando i rilievi. Nessun altro mezzo è stato coinvolto.

