Focolaio di Coronavirus a Pantelleria, salgono 14 i positivi: forse a causa di una festa

Si è allargato, passando da quattro a quattordici, il numero dei casi positivi a Pantelleria. Per lo più sono giovani, 11 infatti sono under 22 e di questi 6 sono minorenni. Un focolaio scoppiato la settimana scorsa, pare, per colpa di una festa.

Quattro erano risultati subito positivi e quaranta giovani erano stati messi in isolamento volontario. Tutti i colpiti dal virus non erano vaccinati. Sono dati ufficiali che ha reso noti il sindaco Vincenzo Campo durante una diretta su Facebook. Alle numerose domande degli ascoltatori, il sindaco ha risposto che "la situazione è certamente allarmante ed è dovuta al mancato rispetto di alcune precauzioni in luoghi dove si organizzano feste, che potrebbe portare all’istituzione di una zona rossa che significherebbe un danno rilevante. Dei 14 positivi, 6 sono già confermati dal tampone molecolare e 8 sono risultati positivi al tampone rapido".

Il sindaco ha poi posto l’accento sul fatto che tutti erano "rigorosamente" non vaccinati. "Questo può non significare nulla - ha continuato il sindaco - ma da un report è venuto fuori che la percentuale di residenti vaccinati a Pantelleria è del 46,73 per cento, per cui siamo ultimi nella provincia di Trapani, nonostante abbiamo cercato di informare e di far capire che al momento l’unica arma è il vaccino. Questa situazione ci mette in grossa difficoltà in una stagione turistica iniziata". Il sindaco ha quindi invitato tutti a vaccinarsi. E alla domanda se sia opportuno richiedere un tampone negativo all’arrivo, il sindaco ha risposto che essendo in zona bianca non ci sono prescrizioni, tranne quelle previste per tutti cioè mascherina e distanziamento.

