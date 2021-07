Arrivano i divieti nel centro di Castellammare e a Scopello

Sono in dirittura d’arrivo le zona a traffico limitato nel centro storico di Castellammare del Golfo e nel borgo di Scopello. L’amministrazione comunale ha messo a punto divieti e orari e nel frattempo i residenti e gli esercenti possono rinnovare o richiedere il pass.

Come negli ultimi anni, la città viene divisa in zone: per l’esattezza 6 che sono contraddistinte da diversi colori. La Ztl in viale Zangara (cala marina-zona azzurra), regolamentata dal varco elettronico, sarà in vigore tutti i giorni dalle ore 21 alle 3 sino a tutto il mese di agosto, mentre a settembre solo dal venerdì alla domenica, così come la Ztl nord (rossa) che comprende l’area urbana a nord di via Marconi, corso Mattarella e via Canale Vecchio. Anche la Ztl sud (blu), cioè l’area compresa tra corso Mattarella, via Canale Vecchio, corso Garibaldi, via Quintino Sella e via Como, sarà attiva dalle 21 alle 3 (a settembre solo dal venerdì alla domenica). Nel quartiere Madrice (pass viola) ed in zona Largo Castello (arancione) è attiva tutti i giorni sempre dalle ore 21 alle 3. Nel quartiere Chiusa (zona rosa) limitazioni di accesso attive tutti i giorni 24 ore su 24 come nel borgo di Scopello (pass bianco), dove la Ztl resterà in vigore sino al 31 ottobre. Fanno eccezione alcuni assi viari strategici, considerati di transito, dove la sosta resta regolata dalla segnaletica verticale e orizzontale.

«Rimangono attive le zone a traffico limitato e le aree pedonali già in vigore negli anni scorsi - spiegano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla viabilità Vincenzo Abate -. Abbiamo predisposto l’incremento dei varchi d’accesso controllati dalle telecamere per i quali attendiamo il benestare ministeriale. Si tratta di una iniziativa volta a limitare le criticità verificatesi negli scorsi in alcune aree particolarmente sensibili della città».

