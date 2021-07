Pantelleria, arrestato per estorsione 44enne di origini straniere: fra le vittime anche il suo datore di lavoro

Arrestato per estorsione continuata a Pantelleria D.V., uno straniero classe 1977 ma residente da anni sull'Isola. Dovrà scontare 5 anni e 6 mesi.

Dal 2012, e per sei mesi, l'uomo avrebbe estorto denaro al suo datore di lavoro e non solo, necessarie a detta sua per risolvere alcuni problemi economici. Prima piccole somme di denaro che andavano via via aumentando, seguite da minacce al primo rifiuto della vittima.

Il 44enne ora è stato arrestato dai carabinieri, e condotto al carcere Cerulli di Trapani.

© Riproduzione riservata