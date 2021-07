Marsala, controlli e multe dei vigili contro l'abbandono dei rifiuti in strada

Controlli e multe della polizia municipale di Marsala per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti lungo strade, ma anche per il non rispetto della differenziata.

Soltanto nell'ultimo fine settimana, le multe per coloro che non hanno differenziato correttamente i rifiuti depositati davanti casa sono state una quindicina.

È di 300 euro l'importo minimo di ciascuna sanzione. I vigili urbani, inoltre, su segnalazione di cittadini ed operatori ecologici, hanno eseguito sopralluoghi in alcune aree sul retro dell'Ospedale "Paolo Borsellino" (contrade Cardilla e San Silvestro), scoprendo su terreni privati la presenza di eternit e di rifiuti bruciati, fra i quali anche un'auto. Sanzioni saranno, quindi, inflitte ai titolari o responsabili dei terreni, che saranno "obbligati - si legge in una nota del Comune - alle opere di bonifica delle zone in cui è stato rinvenuto il materiale inquinante".

Per intensificare i controlli, l'avvio dei pattugliamenti dei vigili è stato anticipato alle 6 del mattino, fascia oraria in cui più frequentemente si verifica l'abbandono dei rifiuti. E proprio durante questi controlli, all'alba di oggi, nel quartiere popolare Sappusi, un cittadino è stato multato (sanzione di 400 euro) perché sorpreso mentre gettava dal finestrino della sua auto un sacchetto pieno di spazzatura.

