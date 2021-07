Mazara del Vallo, 26enne alla guida di un’auto rubata: denunciato

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato un ragazzo di 26 anni, P.G., per il reato di ricettazione. Il giovane infatti, già gravato da precedenti di polizia, è stato trovato alla guida di un’auto rubata.

L’auto è stata rubata mentre i proprietari si trovavano a cena in un ristorante del centro storico di Mazara. Poco dopo il furto, sono partire le ricerche dell’auto che è stata avvistata dai carabinieri di pattuglia in via Ten. Romano.

I carabinieri hanno seguito i movimenti del mezzo con discrezione e al momento opportuno, hanno fermato il conducente mentre stava scendendo dall’abitacolo. Il giovane, alla vista della pattuglia, ha cercato inutilmente di far perdere le proprie tracce dandosi alla fuga a piedi per le vie limitrofe ma è stato fermato.

In conclusione degli accertamenti del caso, il 26enne è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

