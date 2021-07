Trapani, stasera chiusa al traffico la strada del porto

Giro di vite nel centro di Trapani dopo un maxi-ingorgo di ieri sera e in vista della finale Italia-Inghilterra di stasera. Oggi, a partire dalle 22, come previsto dalla delibera di giunta per la riedizione sperimentale 2021 della ztl, stop alle auto anche in via Ammiraglio Staiti, il lungomare della zona porto.

Ai cancelli già attivi da qualche giorno nella zona nord della città si aggiungeranno dunque quelli nella zona del porto. Il motivo? «L’elevato traffico di ieri sera», si legge in un comunicato del sindaco Giacomo Tranchida, e soprattutto «il mancato rispetto civico delle regole». La nota racconta dell’ingorgo di ieri sera in via Silva, «dove alcune auto transitavano contromano», che «ha causato in appena 30 minuti il blocco del traffico con conseguenti inevitabili rallentamenti e dunque l’emergenziale riapertura al traffico veicolare della dorsale nord corso Vittorio Emanuele-lungomare Dante Alighieri alle 00:30».

Previsti anche maggiori controlli per garantire «piena ed immediata attuazione all’ampliamento della ztl con la chiusura di via Ammiraglio Staiti da via Mazzini in poi, scendendo verso ovest». Il comunicato ricorda, novità di quest'anno, che è consentito il transito ai veicoli a due ruote oltre a coloro i quali devono recarsi presso una struttura ricettiva o previa prenotazione in un ristorante. Per agevolare il raggiungimento del centro storico, Atm mette a disposizione due linee specifiche di bus dai parcheggi di piazzale Ilio e piazza Vittorio fino alle 2 di notte.

© Riproduzione riservata