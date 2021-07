Marsala, dalla Sovrintendenza sì al risanamento della costa

Dopo anni di attese e di pressioni sulla Regione per dare corpo ai progetti destinati a cambiare il volto del waterfront di Marsala, arriva la svolta per la messa in sicurezza di un tratto della costa del versante Sud, che dal porticciolo turistico arriva alla Colmata. A riaccendere le spente speranze è l’assessore regionale ai Beni culturali e ambientali, Alberto Samonà, che ha comunicato al sindaco di Marsala, Massimo Grillo, che la Soprintendenza di Trapani ha espresso parere favorevole per la messa in sicurezza di quel tratto di costa a ridosso della strada statale 187. La gara d’appalto per l’affidamento dei lavori è ormai in fase conclusiva.

Il Comune di Marsala ha accolto con favore l’impegno della Regione, come racconta Dino Barraco in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola domani.

