Marsala, chiuso dalla polizia il locale «Chiedi la Luna»

A Marsala la polizia ha chiuso il noto locale «Chiedi la Luna». Il provvedimento è stato notificato su disposizione del questore di Trapani e avrà la durata di 7 giorni. Nelle precedenti settimane la polizia aveva riscontrato infrazioni alla normativa anti-Covid, in particolare per la violazione del divieto di assembramento, dopo avere accertato la presenza nel locale di un numero eccessivo di avventori rispetto alla capienza consentita. Gli agenti del commissariato di Marsala, peraltro, avevano accertato che nella notte del 26 giugno, nell’area esterna attigua al locale, sarebbero avvenuti episodi pericolosi per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. In primo luogo l’accoltellamento di un giovane. L’autore è stato identificato e deferito all’autorità giudiziaria. In un altro episodio sono stati coinvolti altri due giovani, vittime di un’aggressione durante la manovra di uscita dal parcheggio del locale. All’interno del «Chiedi la Luna» si sarebbero tenute serate danzanti vietate dalla normativa. La violazione delle prescrizioni anti-Covid e le aggressioni hanno fatto ritenere sussistenti i presupposti normativi previsti per l’adozione del provvedimento di chiusura.

