Piano Scuola Estate 2021, tutte le iniziative nella provincia di Trapani

Le scuole sono pronte a scendere in campo con le attività per il Piano Scuola Estate 2021. L'offerta degli istituti della provincia di Trapani spazia tra corsi di potenziamento e laboratori linguistici, ma anche corsi di teatro e canto, moduli sportivi oppure incentrati sull’artigianato.

Il Piano Estate è stato voluto dal ministro Bianchi per restituire la socialità alle giovani generazioni e per combattere la dispersione scolastica, un fenomeno incrementato dal periodo di lockdown e didattica a distanza.

Nella provincia di Trapani le iniziative non mancano. Si va così dai laboratori di murales e di bosco didattico previsti dall’I.C. Pagoto di Erice, al corso di yoga e ai laboratori di falegnameria e di gardening dell’I.C. Dante Alighieri di Valderice, sino ai moduli dedicati alla vela previsti dall’I.I.S. Fardella-Ximenes di Trapani e dall’I.P.S.E.O.A.

Florio di Erice.

Rimanendo in ambito sportivo, all’I.I.S. D’Aguirre-Alighieri di Salemi sarà possibile fare pilates ed è presente anche un progetto sul fitness all’I.C. Giovanni XXIII di Paceco.

Gli alunni dell’I.C. Bassi-Catalano di Trapani potranno ampliare le loro conoscenze informatiche con i corsi di Robotica e di Coding. All’I.I.S. Ferrigno-Accardi di Mazara si realizzerà un corto cinematografico. Corsi di scacchi e fotografia all’I.C. Capuana-Pardo di Castelvetrano, mentre al Liceo Pascasino di Marsala saranno simulati i lavori delle Nazioni Unite.

E proprio al Liceo Pascasino il prossimo 13 luglio Tiziana Catenazzo, dirigente dell’Ambito di Trapani, parteciperà alla cerimonia delle eccellenze, indetta dall’Istituto per premiare i 34 studenti che hanno conseguito il diploma con la votazione di 100/100.

“Siamo molto soddisfatti – commenta la dottoressa Catenazzo – della risposta data dalle scuole alle richieste di ragazzi e genitori. Non dobbiamo dimenticarci che hanno attraversato e stanno attraversando in un periodo storico difficilissimo quella che è già di per sé una fase decisiva della loro crescita che li porterà a essere gli adulti di domani. Con la didattica a distanza siamo riusciti a far sì che la scuola abbia adempiuto al trasferimento delle nozioni, ma prima di tutto la scuola deve essere un luogo di socialità e condivisione. Proprio per questo ci tengo particolarmente a ringraziare i dirigenti scolastici, i docenti e il personale ATA per il grande sforzo che sono stati disposti ad affrontare nei mesi estivi per vincere questa sfida”.

