Contrasto allo spaccio di droga a Trapani, tre arresti e due denunce

Durante un servizio di controllo del territorio per il contrasto dello spaccio di stupefacenti, i carabinieri della stazione di Erice e di Borgo Annunciata, insieme ad una unità cinofila del Nucleo carabinieri di Villagrazia Palermo, hanno arrestato tre persone e ne hanno denunciate due.

In particolare, nei quartieri del Catito e di Rione Palme è stata arrestata in flagranza di reato una donna di 50 anni, G.P. insieme ai suoi due figli 24enni, G.E. e G.C., per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I soggetti, noti alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti di polizia, erano al centro di un'osservazione da parte dei carabinieri. I militari dell'Arma hanno così notato un via vai di molte persone dall'abitazione dei tre arrestati, nel centro storico.

Durante la perquisizione, in un primo momento, i tre hanno dichiarato di non possedere alcuna droga ma messi alle strette hanno collaborato. Sono stati trovati 65 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e 80 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, probabilmente provento dell’attività di spaccio, oltre a materiale vario idoneo al confezionamento della sostanza.

Pertanto i tre sono stati arrestati e condotti negli uffici del Comando Stazione per la compilazione degli atti di rito. In udienza di convalida, svoltasi nelle giornata di ieri, per gli arrestati è scattato il divieto di dimora nel comune di Trapani quindi a seguito della prevista notifica sono stati costretti a cambiare casa per trasferirsi in altro comune.

Durante lo stesso servizio sono stati denunciati due coniugi trovati in possesso di 38,17 grammi di marijuana, di cui la donna, all’atto dell’accesso dei militari dell’Arma, aveva cercato di disfarsi, lanciandola dal balcone dell’abitazione dove il marito sta scontando i domiciliari.

