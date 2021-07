Ubriaco minaccia e aggredisce i carabinieri, giovane arrestato a Pantelleria

I carabinieri di Pantelleria hanno arrestato A.F., di 21 anni per lesioni personali, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. In particolare, il giovane era stato sorpreso nel cuore della notte dalla pattuglia dell’Arma in stato di ebbrezza. Alle prime domande dei militari, il 21enne dapprima ha rifiutato di fornire le proprie generalità, poi ha iniziato ad inveire verbalmente contro di loro con minacce ed offese.

In pochi attimi il giovane ha perso completamente il controllo aggredendoli con calci e spintoni. Nonostante gli innumerevoli inviti alla calma, il giovane ha mantenuto un atteggiamento violento e minaccioso anche all’interno degli uffici dove era stato condotto.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari in attesa di udienza di convalida. I carabinieri aggrediti hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso per le lesioni subite.

