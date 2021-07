Vasto incendio nel Trapanese, fiamme tra Monte Sparagio e Castello di Baida

Un incendio di grosse dimensioni sta mettendo a dura prova in queste ore gli uomini della forestale del distaccamento di Castellammare e del Trapanese. La zona interessata dal fronte del fuoco è tra Monte Sparagio e Castello di Baida.

Sul posto da una mezz'ora circa opera un Falco3, un elicottero in dotazione alla Forestale per dare manforte soprattutto nelle zone impervie agli uomini che stanno operando a terra. Ad aiutare anche due squadre di associazione di protezione civile con due mezzi adatti allo spegnimento e un'autobotte del comune per rifornire di acqua.

Spento un incendio che aveva minacciato un campo di grano e stava per propagarsi nelle aree limitrofe. Quasi spento anche l'incendio nella zona di Rocche Rosse, dove le fiamme invece minacciavano alcune abitazioni. È stato chiesto l'intervento di mezzi aerei.

