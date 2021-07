Rissa a colpi di bastoni e coltelli a Menfi, 35enne arrestato a Petrosino

I carabinieri di Petrosino hanno posto agli arresti domiliari, su provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, M.G., 35enne di origini romene, perchè condannato a termine del processo in cui era imputato per avere partecipato ad una rissa tra connazionali, in cui sono stati utilizzati anche bastoni e coltelli, avvenuta a Menfi nel 2012.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione, dove dovrà scontare 1 anno e 6 mesi per i reati di lesioni personali e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

