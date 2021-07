Levanzo Covid free: vaccinata tutta la popolazione

Tutta la popolazione che risiede sull'isola di Levanzo è stata vaccinata. Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione e al coordinamento tra la Capitaneria di Porto di Trapani, che ha messo a disposizione le proprie motovedette e l'Asp di Trapani, che ha inviato il personale medico specializzato per la somministrazione delle dosi.

In quest’ottica di collaborazione, a partire dal mese di marzo 2020 gli equipaggi imbarcati sulle motovedette dislocate nel porto di Trapani hanno periodicamente fornito assistenza logistica ai sanitari dell’Asp e del Dipartimento epidemiologico per raggiungere le isole di Favignana, Marettimo e Levanzo e eseguire i tamponi rapidi e molecolari per verificare i cittadini positivi al Coronavirus. E sono stati garantiti i trasferimenti per gestire la somministrazione dei vaccini ed il funzionamento dell’hub vaccinale istituito sull'isola di Favignana.

