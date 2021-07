Castellammare, a Cala marina e al Borgo di Scopello stop alle auto la domenica

Il viale Zangara, la Cala Marina, a Castellammare del Golfo, rimane chiusa al traffico la domenica dalla 16 alle 20 ed il Borgo di Scopello, dalle ore 10 alle 20 sempre le domeniche, 4, 11 e 18 luglio, in attesa dell’avvio delle zone a traffico limitato.

Il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Viabilità Vincenzo Abate spiegano infatti che si tratta di un provvedimento momentaneo poiché «è necessario potenziare i varchi di accesso alle zone a traffico limitato e ne abbiamo previsti altri quattro dove è necessario maggiore controllo per la vivibilità e sicurezza. Siamo in attesa del benestare del Ministero dei Trasporti per l’installazione dei varchi elettronici e nel frattempo proroghiamo la chiusura domenicale delle aree di maggior transito ma è già stata confermata la validità della ZTL istituita lo scorso anno con l’approvazione del regolamento. Pronti i nuovi varchi di accesso, comunicheremo l’avvio delle ztl per le quali abbiamo un continuo confronto con le associazioni di categoria».

L’amministrazione potenzierà dunque i varchi di controllo elettronico delle Z.T.L. già esistenti, collocati all’angolo della Via Nunzio Nasi, nel varco di accesso alla via Leonardo Zangara e nel varco di accesso in Piazza Nettuno a Scopello I 4 nuovi varchi di accesso alla ztl saranno collocati nella via Marina Petrolo, angolo via G. Marconi, nella via Discesa Marina, angolo via G. Medici, nella via Navarra angoli di accesso con la via Marsala, e nella via A. Diaz, nel varco di accesso con la Piazza Cetaria di Scopello.

