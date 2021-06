Trapani, sgominata banda che rapinò la banca Credem: palermitano arrestato dopo 1 anno

È stato arrestato il terzo malvivente della banda che il 6 luglio dello scorso anno svaligiò la filiale della banca Credem di Trapani. In manette è finito un palermitano di 52 anni che ieri è stato fermato dalla Squadra Mobile della Questura di Trapani, in collaborazione con i colleghi di Palermo. Gli altri due complici sono stati arrestati a febbraio.

I tre malviventi, con i volti travisati dalle mascherine anti-covid e con in testa delle parrucche, avevano fatto irruzione in banca e, dopo aver minacciato e sequestrato in una stanza i cassieri ed il direttore, si erano appropriati di oltre 60.000 euro.

Attraverso l’esame di diversi sistemi di videosorveglianza e delle attività di intercettazione telefonica gli investigatori della polizia erano risaliti al veicolo utilizzato dai tre i rapinatori, due dei quali, un cinquantasettenne ed un quarantacinquenne, erano finiti in carcere, in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Trapani, su richiesta della procura.

Dopo l’arresto dei due complici alcuni approfondimenti investigativi hanno permesso di raccogliere ulteriori elementi a carico del rapinatore, momentaneamente rimasto a piede libero e sono poi culminati nell’emissione di una nuova misura cautelare che ha fatto aprire anche per lui le porte del carcere.

