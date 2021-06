Droga e due cartelli stradali rubati nascosti in casa, arrestato a Pantelleria

I carabinieri di Pantelleria hanno arrestato per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un giovane di 26 anni, V.L..

Durante un ordinario posto di blocco, i militari hanno sottoposto a controllo il 26enne che alla loro vista si è mostrato subito nervoso e impacciato. Nell'auto i militari hanno trovato due vasetti con piante di canapa e piccole lampade alogene. Nella sua abitazione, inoltre, rinvenuti altri 36 barattoli con scritta “cannabis light” che in realtà contenevano sostanza stupefacente di tipo marijuana sativa, ad alto contenuto THC, per un peso complessivo di 70 grammi , 2 barattoli in vetro con marijuana di 176 grammi e materiale vario utilizzato per coltivazione di piante di canapa. Trovata anche una serra indoor completa appena smontata, lampade alogene, fertilizzanti e sacchi di terra.

Durante la perquisizione venivano altresì rinvenuti 2 cartelli stradali rubati, poi restituiti al comune Pantelleria.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.

