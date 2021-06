Trapani, riparte la Ztl con tante novità: navetta gratuita e più parcheggi

Si torna alla ZTL estiva a Trapani e le novità non sono poche. La più importante riguarda i per i veicoli a due ruote che potranno oltrepassare tutti i cancelli che saranno predisposti dalla Polizia Locale di Trapani tranne il punto d’accesso di Corso Vittorio Emanuele. Insomma, via libera per i mezzi a due ruote come bici, monopattini elettrici, moto e ciclomotori e (ovviamente) i bus.

Tutte le auto dovranno fermarsi per consentire supporto della ripresa socio-economica delle attività che maggiormente necessitano di “spazi sicuri” e dunque di nuovo suolo pubblico. Corso Vittorio Emanuele (tratto da Piazza Generale Scio a via Libertà), via Libertà ed il lungomare Dante Alighieri (dall’incrocio di via Torrearsa fino a via Passo Mura di Tramontana) verranno chiusi al traffico dalle 20 alle 2 del mattino fino al 31 ottobre. Chiuderanno nuovamente al traffico dalle 19 alle 2:30 anche viale Regina Margherita, nel tratto antistante la villa comunale e la carreggiata sud di via Conte Agostino Pepoli, nel tratto alle spalle del restaurato abbeveratoio dell’Annunziata.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE