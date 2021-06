Trapani, 40enne fermato con diverse dosi di eroina addosso: arrestato

Un uomo di 40 anni, V.G., è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Trapani-Borgo Annunziata perché trovato in possesso di varie dosi di eroina.

L'uomo, trapanese e con precedenti di polizia, era già da tempo controllato dai carabinieri. Durante un servizio di controllo, è stato fermato e perquisito per verificare se praticasse spaccio di droga. L'uomo si è mostrato nervoso sin da subito, negando di possedere alcun tipo di droga.

Mentre prendeva i documenti personali da una tracolla che aveva con sé, i militari hanno notato un involucro in cellophane che hanno immediatamente controllato: l’involucro ne conteneva sette più piccoli in carta stagnola, tutti contenenti eroina per un peso complessivo di circa 3 grammi.

Dopo ulteriori controlli, è stato trovato un ovulo confezionato con pellicola trasparente contenente altri 11 grammi della stessa sostanza stupefacente e la somma di 270,00 euro in banconote di piccolo taglio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. L’uomo, al termine delle attività di perquisizione e concluse le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto, convalidato per direttissimo dalla competente Autorità Giudiziaria che ha anche applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei comuni di Trapani ed Erice.

