Si tuffa da una barca e viene trasportata dalla corrente, donna salvata a Favignana

Si tuffa da una barca per fare un bagno ma per le forti correnti non riesce più a tornare indietro. Una donna è stata soccorsa e salvata ieri dai carabinieri della stazione di Favignana a bordo del Battello pneumatico CC405.

Durante un servizio perlustrativo delle coste, nella zona del Bue marino, i carabinieri si sono accorti di una donna in mare che gesticolava chiedendo aiuto al compagno rimasto a bordo di una barca all’ancora noleggiata poco prima.

Meno di un anno fa un analogo intervento dei Carabinieri mise in salvo un’altra donna che, stremata, non riuscendo più ad avvicinarsi alla sua imbarcazione era in balia della corrente lontana ormai più di cento metri dalla costa.

