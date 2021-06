Volo bloccato a Pantelleria, passeggeri a terra per una notte

Dopo Lampedusa, Pantelleria. Un altro volo bloccato. Colpa di chi? Di un incendio? O di problemi tecnici della compagnia? A Lampedusa era stato il carburante che manca a fermare il volo. A Pantelleria bisognerà accertarlo, quando i telefoni funzioneranno.

Fortunatamente sono ripartiti tutti i passeggeri - circa sessanta - del volo Dat diretto a Trapani. Il decollo era previsto ieri alle 18.35. A bloccare l’operatività dell’aeroporto dell’isola sarebbe stato un incendio divampato vicino allo scalo. Ma la versione non è condivisa dagli operatori aeroportuali. I passeggeri nel frattempo erano bloccati in aerostazione con un problema in più, quello di non potere comunicare, causa il blocco delle linee telefoniche che da giorni ha gettato nel dramma l’intera Pantelleria. Un cavo tranciato da un peschereccio e tempi lentissimi per il ripristino dei collegamenti telefonici stanno dando un colpo imprevisto al turismo dell’isola. E nel caso dei passeggeri diretti a Trapani hanno accentuato i disagi. Chiamare i gestori dello scalo è mission impossible.

I passeggeri, viene comunque riferito da Airgest, la società che gestisce Trapani-Birgi, hanno avuto due buoni pasto, sono stati rifocillati in aeroporto e poi accompagnati in albergo. Stamane poi alle 8 sono partiti alla volta di Trapani e da qui poi hanno atteso le varie destinazioni.

La tesi è sempre la stessa: che saranno mai poche ore di ritardo del volo? Non è così. Il turismo 2.0 vive di certezze. Ciascuno prenota on line, organizza la vacanza da solo, se alla fine sconta un disagio cancella la destinazione dalla sua lista e soprattutto non la consiglia a nessuno. Il passaparola nell’era del fai-da-te è decisivo. Pensate cosa diranno agli amici i turisti che in questi giorni a Pantelleria non possono fare né un bancomat né una videochiamata.

Il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo non sa più a che santo votarsi. Ha scritto a tutte le autorità. E per comunicare si fa aiutare dai carabinieri. L’isola attende l’arrivo dei tecnici per la riparazione del danno e il ripristino dei collegamenti telefonici. E soprattutto per dare al turista del 2021 - che dopo un anno e mezzo di pandemia ha scelto Pantelleria come meta della vacanza-simbolo del ritorno alla vita - l’impressione di non avere fatto un salto nel buio.

