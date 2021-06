Caldo e incendi: è ancora allerta rossa a Palermo e Trapani

A Palermo e Trapani il caldo non dà tregua e scatta ancora l'allerta rossa. Anche per domani la protezione civile ha diramato una previsione con livello di allerta 3, il più alto. Nel capoluogo sono previste temperature fino a 42°. Nel resto delle province siciliane, invece, è stata diramata una preallerta con livello 2. Temperature, dunque, sempre elevate ma non da allerta rossa.

L'avviso riguarda sia il caldo che la possibilità di incendi. E così i siciliani dovranno ancora attende diversi giorni prima di poter trovare un poco di refrigerio. Da domani, infatti, secondo le previsioni dei meteorologi, le temperature si alzeranno nuovamente in tutta Italia e il caldo afoso sarà presente per tutta la settimana.

© Riproduzione riservata