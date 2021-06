Ancora un incidente mortale in Sicilia: questa volta su un viadotto dell'A29 Palermo-Mazara del Vallo. Intorno alle 13,45 una moto con due persone in sella si è schiantata all'altezza dell'uscita per Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani.

L'uomo sarebbe precipitato dal viadotto. Sul posto i sanitari del 118 e la Polstrada che sta eseguendo i rilievi. È stato necessario chiudere lo svincolo autostradale.

© Riproduzione riservata