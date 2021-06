Stalking, ricettazione e possesso di droga: un arresto e tre denunce a Trapani

Un arresto e tre denunce a Trapani durante un servizio di controllo da parte dei carabinieri che ha visto impegnati oltre 20 uomini a bordo di 10 mezzi. Durante un posto di controllo è stato fermato e denunciato un 19enne per il reato di ricettazione in quanto sorpreso a bordo di un ciclomotore Honda SH 300 privo di targa. All’interno del vano sottosella invece è stata rinvenuta la targa di un altro ciclomotore risultato rubato e riconsegnato al legittimo proprietario. Il motociclo è stato invece sequestrato.

Un altro giovane di 30 anni è stato invece deferito in quanto sorpreso alla guida di un ciclomotore sprovvisto di patente in condizione di recidiva nel biennio. Un ragazza 29enne è stata invece denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi ai test alcolemici e antidroga. Nell’ambito del medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani per l’illecito amministrativo di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale 2 giovani di 18 e 20 anni in possesso di hashish.

I carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno arrestato, in esecuzione di un ‘ordinanza applicativa della detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, S.S., 47enne di Erice, per il reato di atti persecutori avvenuti nel 2014 nei confronti della ex coniuge. L’arrestato, espletate le formalità procedurali, è stato tradotto presso l’abitazione di residenza in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’autorità giudiziaria-

© Riproduzione riservata