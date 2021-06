Sfruttamento della prostituzione: due arresti a Trapani

Un 55enne trapanese, V.G., e una 56enne, L.G., sono stati arrestati dai carabinieri di Trapani per sfruttamento della prostituzione commesso nel 2013. Entrambi, attualmente sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, dovranno scontare un pena di circa 5 anni ciascuno per aver messo su un vasto giro di prostitute a disposizione della Trapani bene e non solo.

Gli incontri a luci rosse avvenivano in ville, abitazione private e in un albergo, annunci su apposite bacheche sul web dove nel giro erano coinvolte donne sudamericane, ma anche trans molto richiesti dalla clientela composta soprattutto da professionisti e gente facoltosa.

L’uomo è stato condotto presso il Carcere Pietro Cerulli di Trapani, mentre la donna ristretta al Pagliarelli di Palermo.

