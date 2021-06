Presidio dei pompieri a Favignana, Musumeci firma la convenzione

Favignana avrà un presidio stagionale dei pompieri. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha infatti firmato un’apposita convenzione con il Comando nazionale dei vigili del fuoco, assieme al prefetto di Trapani Filippina Cocuzza, al direttore regionale reggente dei vigili del fuoco della Sicilia Gaetano Vallefuoco, al sindaco del Comune delle Egadi Francesco Forgione e al comandante del Corpo forestale regionale Giovanni Salerno.

"In questo modo – evidenzia il governatore siciliano – potenziamo il servizio in previsione dell’aumento della popolazione durante la stagione estiva e delle particolari condizioni del territorio. Era doveroso farlo, in un’ottica di prevenzione, anche perché i prossimi mesi si preannunciano all’insegna di una piena ripresa dal punto di vista turistico".

L’onere finanziario sarà a carico della Regione, mentre il Comune provvederà a mettere a disposizione un edificio per ospitare la squadra dei vigili del fuoco e i relativi mezzi e attrezzature antincendio. Il presidio sarà operativo ogni giorno (dalle 8 alle 20) con 3 unità di personale.

