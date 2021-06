Marsala, creduto scomparso si rifà vivo dopo 10 giorni: ne aveva parlato anche "Chi l'ha visto?"

Ritrovato questa mattina da una pattuglia dei vigili urbani di Marsala Baldassare Russo, il 42enne della cui scomparsa, il 16 giugno, aveva parlato anche la trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?".

L'uomo camminava a piedi lungo una strada a poche decine di metri di distanza dal Comando dei vigili urbani. A dare la notizia del ritrovamento è stato il comandante dei vigili urbani di Marsala, Vincenzo Menfi, che dopo averlo identificato ha chiamato il padre, che aveva presentato la denuncia di scomparsa ai carabinieri lo scorso 9 giugno.

Russo, conosciuto come "Baldo", non ha una fissa dimora (e per questo la sua "residenza" risulta essere la casa comunale) e ai vigili ha detto di non essere affatto scomparso, ma aver continuato a condurre la sua vita regolarmente. Ed è sembrato abbastanza infastidito dal clamore mediatico sorto attorno alla sua vicenda. L'uomo ha lasciato il Comando dei vigili insieme al padre.

