Marsala, bus navetta per raggiungere l'imbarcadero per Mozia

Bus navetta di collegamento con gli imbarcaderi per Mozia, in deroga al divieto di transito per le auto nella zona dello Stagnone di Marsala. La nuova disposizione prevede un servizio di collegamento dal parcheggio di San Leonardo e da Villa Genna lungo la pista ciclopedonale dello Stagnone. Obiettivo venire incontro alle esigenze degli operatori turistici.

Per la sicurezza di podisti e ciclisti, nei giorni scorsi, era stata disciplinata la circolazione sul litorale dello Stagnone. Adesso si è deciso che lungo la carreggiata non occupata dalla pista – fino al prossimo 15 settembre – potranno circolare autobus M3 aventi lunghezza non superiore a 7,50 metri con l’obbligo di mantenere una velocità massima di 20 chilometri all’ora.

Il settore comunale per i servizi pubblici locali è stato allertato per l’avvio del servizio navetta sin dalla prossima settimana. I tour operator dovranno richiedere il servizio dei vigili urbani, inviando, almeno 24 ore prima dell’arrivo sul posto, una mail alla polizia municipale o telefonando ai numeri 0923.723303 e 0923.993100.

