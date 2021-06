Erice, ruba portafogli ad un muratore che lavora: arrestato

Un uomo trapanese di 36 anni L.N., pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Erice nel pomeriggio di ieri per furto aggravato. L'uomo avrebbe rubato il portafogli ad un operaio mentre quest'ultimo lavorava.

Il muratore derubato, verso ora di pranzo, si è recato alla stazione dei carabinieri, chiedendo aiuto. Ha raccontato che pochi minuti prima, mentre era impegnati nei lavori di ristrutturazione di un'abitazione, gli era stato sottratto il portafogli che conteneva, oltre ai soldi, anche documenti, carte di credito, bancomat e chiavi di casa.

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i carabinieri hanno presto individuato il ladro. L'uomo indossava una t-shirt rossa e pantaloni da cuoco. Da questi elementi, i militari hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un noto pregiudicato che si era trasferito alla Vetta per svolgere attività lavorativa come cuoco in un locale del Baglio. Così si sono recati presso l'attività commerciale dove lavorava.

Alla vista dei carabinieri il cuoco ha cercato di fuggire dall'uscita posteriore ma è stato bloccato da altri militari appostati proprio in quel punto. Il muratore ha riconosciuto il cuoco come colui che lo aveva poco prima derubato. A quel punto il 36enne ha accompagnato i carabinieri lungo uno dei muretti che conduce ai giardini del Baglio, dietro il quale era stato nascosto il portafogli rubato, sicuramente lì nascosto per recuperarlo al termine del proprio turno di lavoro. Anche i soldi di cui parte il malfattore si era già impossessato sono stati recuperati. La refurtiva è stata consegnata al legittimo proprietario.

L.N., tratto in arresto ed espletate le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo previsto per la giornata di oggi.

